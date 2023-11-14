Уход из КВН и внезапный переезд: известно, куда пропал Масляков после тяжелой болезни

Телеведущий Александр Масляков уехал из Москвы после ковида и ухода из КВН. Об этом сообщает портал POPCAKE.TV.

В 2022 году Масляков дважды переболел ковидом. Из-за последствий недуга бессменному ведущему КВН пришлось покинуть свой пост. После официального заявления Александр перестал выходить в свет и взаимодействовать с прессой.

Как выяснилось, врачи порекомендовали телеведущему уехать из Москвы. Масляков последовал их совету и обосновался на собственной даче. Отмечается, что свежий воздух и благоприятная обстановка улучшили состояние знаменитости.

Отметим, что сам Александр по-прежнему не комментирует новости о себе. Сын Маслякова разговаривает с прессой только на рабочую тему.

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