Угрожают взорвать: хейтер певицы МакSим готовит теракт

Неизвестный угрожал взорвать концертную площадку в Москве, если организаторы не отменят выступление певицы МакSим. Об этом сообщает Mash.

Хейтер певицы звонил сразу по нескольким номерам площадки и требовал немедленно запретить певице выступать у них 17 ноября. В противном случае неизвестный пообещал устроить теракт.

По данным издания, звонок поступил от 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. В соцсетях мужчины утверждается, что он брат Марины Абросимовой (настоящее имя певицы).

Территорию обследовали на наличие взрывных устройств, но ничего не обнаружили. Концерт певицы все-таки состоится, но меры безопасности будут усилены. Сейчас ищут хейтера звезды.

Напомним, ранее мы писали, с каким предательством столкнулась певица МакSим пока лежала в коме.