Уехавший в США Никита Пресняков жалеет, что его бабушка Алла Пугачева

Певец и композитор Владимир Пресняков когда-то был женат на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте. Их союз распался в 1996 году, но у супругов остался сын Никитина. В прошлом году внук Примадонны покинул Россию и сейчас строит новую жизнь в США. Однако выяснилось, что он стесняется своего родства со знаменитой бабушкой.

Владимир Пресняков признался, что его сына всегда раздражали ассоциации со звездным семейством. Больше всего он стеснялся своего родства с Аллой Пугачевой.

«Бывает до неадекватности. Это такая история, которая случилась с моим сыном Никитой. Его даже по имени никто не называл: «Вон, смотрите, внук Пугачевой»», — сказал Пресняков в эфире FAMETIME TV на YouTube.

Однако композитор считает, что его сын «сделал себя сам». По его словам, Никита никогда ни у кого не просил денег, и он нашел себя в клипах. Но молодому человеку до сих пор тяжело дается, что его воспринимают как наследника Примадонны.

Как пояснил Пресняков-старший, его сын даже сменил ник в социальных сетях, чтобы его не воспринимали как внука Пугачевой.

Напомним, ранее мы писали, что внука Аллы Пугачевой ищут судебные приставы.