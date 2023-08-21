Уехали из страны: Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от футболиста Евгения Алдонина растет настоящей красавицей. Вера увлекается творчеством и очень похожа на мать, но признается, что не хочет быть ее копией.

Несмотря на то, что девушке в декабре исполнится только 17 лет, она уже активно выступает. Вера совмещает учебу с творчеством. Она живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, но поддерживает теплое общение с отцом. Летом он даже увез наследницу на отдых за рубеж – в Турцию.

Напомним, что Юлия Началова умерла четыре года назад. Родным до сих пор тяжело говорить об утрате. Поклонники часто пишут, что дочь знаменитости очень похожа на нее, у девочки такой же красивый голос и мамины глаза. Но Вера признается, что не хочет быть копией певицы.

«Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно. Мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь», — высказалась Алдонина.

В творчестве девушку поддерживает крестная мать, популярная исполнительница Лариса Долина. В апреле она приглашала Веру выступить дуэтом в «Крокус Сити Холл», где Долина отмечала 50-летие творческой деятельности.