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05:00, 04 сентября 2023
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Уехала после первой брачной ночи: Татьяна Буланова об интимной жизни с молодым мужем

Уехала после первой брачной ночи: Татьяна Буланова об интимной жизни с молодым мужем

© Freepik

Известная эстрадная певица Татьяна Буланова около трех месяцев назад вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. Из-за работы артистка практически не появляется дома и даже не смогла отправиться с супругом в медовый месяц.

Татьяна Буланова участвует в съемках нового клипа в Москве, пока ее муж находится в Санкт-Петербурге. Исполнительница хита «Ясный мой свет» пожаловалась на отсутствие интимной жизни с возлюбленным.

«Я на корабле с каким-то посторонним мужчиной, который меня то за ногу привяжет, то куда-то подкинет», – пояснила она.

Артистка добавила, что лишилась медового месяца: сразу после брачной ночи она уехала на съемки.

Из-за долгой разлуки Татьяна Буланова едва не перепутала имя супруга. В этот момент она говорила о своей роскошной свадьбе с фейерверком, дорогим платьем и пр.

«Это исключительное желание моего мужа Валерия... чуть не сказала Александра», – отметила певица.

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Источник:НТВ
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