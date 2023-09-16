Уехал на другой материк: названа причина расставания Королевой и Тарзана

Сергей Глушко рассказал о поездке в Африку, которая изменила его сознание. Стриптизер поделился откровением с изданием mk.ru.

Несколько лет назад муж Наташи Королевой увлекся живописью. Сергей начал развивать свои навыки, создавая портреты возлюбленной. Однако спустя время его заинтересовали африканские мотивы. Для полного погружения в среду супруг Наташи отправился на материк.

В беседе с журналистами Глушко признался: перед поездкой в Африку он переживал трудные времена. По его словам, тогда он «потерял веру в людей». Несколько недель стриптизер провел в джунглях, и это помогло ему «перезагрузиться» и забыть об имеющихся проблемах.

«В тот момент я потерял веру в друзей, еще была пандемия. В Африке я перезагрузился. Понял, что нужно возвращаться к истокам», — высказался Сергей.

Результаты своей поездки Глушко продемонстрировал на недавней выставке. На полотнах изображены местные пейзажи, африканские женщины и дети.

Отметим, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не пришла поддержать супруга. Посетить мероприятие ей помешал напряженный график.

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