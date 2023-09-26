«Ударился во все тяжкие»: 78-летний Петросян сбежал от молодой жены

16 сентября 2023 года Евгению Петросяну исполнилось 78 лет. В честь этого события юморист устроил праздник, на который позвал семью и друзей. После торжества Татьяна Брухунова оставила супруга. Она отправилась в поездку по достопримечательностям Дальневосточного края. Как выяснилось, Евгений не скучает без молодой жены. Об этом сообщает портал Вокруг ТВ.

После отъезда Татьяны комик отправился к приятелю. В личном блоге Петросян показал кадр с товарищем, сделанный на фоне его дома. По словам юмориста, к ним должен был присоединиться еще один знакомый. Но, не дождавшись его, они устроили торжество прямо в подъезде дома.

Не все пользователи Сети оценили досуг Петросяна. Многие из них отметили, что комик «ударился во все тяжкие, пока жена отсутствует».

К слову, сам Евгений никак не отреагировал на критику в свой адрес.

Ранее стало известно, что скрывает Петросян о бывшей жене-уголовнице. Подробности смотрите в этой статье.