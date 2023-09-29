Удар в спину: названа истинная причина расставания Земфиры* и Литвиновой

Рената Литвинова и певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) расстались из-за предательства актрисы. Об этом сообщил Роман Худяков в своем Telegram-канале.

Знаменитости уже больше года не проживают в РФ. Артистки обосновались во Франции, в которой они имеют роскошные квартиры. Литвинову и Земфиру* связывали долгие годы дружбы. Однако в сентябре 2023 года стало известно об их расставании. В личном блоге экс-депутат озвучил причину конфликта.

По словам Романа, в скором времени Литвинова вернется в Россию ради съемок в кино. Исполнительница хита «Хочешь?» сочла поступок подруги за предательство. Певица возмутилась тем, что ей, в отличие от Ренаты, нечего делать в РФ. Из-за этого она «психанула» и сперва устроила скандал в Казахстане, а затем съехала из квартиры Литвиновой.

Отметим, что ни певица, ни актриса никак не комментируют новость о своем конфликте.

Ранее мы писали о том, что стало с Литвиновой после отъезда из РФ. Подробности смотрите в этой статье.

*признана иноагентом на территории РФ