Убрала соперницу нечестным способом: что известно о конфликте Пугачевой и Зарубиной

Певица Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву в попытке загубить ее карьеру. Об этом сообщает издание mk.ru.

В беседе с журналистами Ольга рассказала о неприятном случае из прошлого. В 1979 году артистка громко заявила о себе благодаря хиту «Так не должно быть». С этой композицией Зарубина должна была появиться на «Песне года», однако ее выступление не состоялось. Как выяснилось, этому поспособствовала Алла Пугачева.

Дело в том, что на мероприятие была приглашена и Пугачева с песней «Ах, лето!». По словам Зарубиной, коллега боится конкурентов, поэтому она сразу невзлюбила ее. Благодаря дружбе с режиссером передачи, Алла Борисовна убрала Ольгу из программы концерта.

«После этого случая меня не очень жаловали в музыкальной редакции. Оказалось, что там сидел режиссер, который терпеть меня не мог», — сообщила артистка.

По словам Ольги, Пугачева никогда не предъявляла ей претензий. Однако при дальнейших встречах с Зарубиной она вела себя «очень обособленно».

«В искусстве не должно быть таких моментов, когда таланту подрезают крылья, топят», — резюмировала певица.

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