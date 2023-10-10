Убитая горем Гурцкая оставила послание после смерти мужа: что происходит с певицей

Певица Диана Гурцкая летом текущего года стала вдовой. Возвращаясь из командировки на самолете, ее муж почувствовал себя плохо. Экипаж запросил экстренную посадку, однако не смог вовремя приземлиться – пассажир скончался. Смерть Петра Кучеренко стала огромным потрясением для всех его близких. Но больше всего это коснулось его супруги, которая не могла представить жизнь без своего любимого.

Гурцкая и Кучеренко прожили вместе 17 лет, и в этом году они должны были праздновать 18 лет со дня венчания. Артистка вышла на связь и призналась, что даже спустя четыре месяца легче ей не становится. Она по-прежнему не принимает случившегося и не верит, что ее супруга нет в живых. Ей тяжело жить в одиночестве, но она понимает, что должна двигаться дальше.

Сейчас Диана уже постепенно возвращается к обычной жизни. Она даже вновь начала работать. Однако внутри она все еще убита горем. Справляться со всем ей помогают близкие и фанаты, которые изо дня в день посылают ей слова поддержки.

Ранее Диана Гурцкая появилась на публике после смерти мужа и довела всех до слез.

Источник: Kinoafisha.