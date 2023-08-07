Убежала от туристов: Наташу Королеву сравнили с бабушкой из-за нового образа

Певица Наташа Королева делится кадрами с отдыха на Алтае. Звезда наслаждается красотами природы и не забывает показывать себя. Но один из ее последних образов вызвал в соцсетях шквал критики, а все из-за дождевика.

Исполнительница гуляет даже несмотря на дождь и ветер. Королева опубликовала видео, на котором позирует в дождевике, с кепкой и в капюшоне. На кадрах она бежит под дождем по мосту в Артыбаше, рядом с Телецким озером:

«Ну что, у природы нет плохой погоды! Это Алтай, детка. Ла-ла-ла!» – поделилась эмоциями звезда.

Брюнетку с трудом узнали в неожиданном образе. Некоторые пользователи Сети отметили, что на улице и не узнали бы красавицу, так как в дождевике она похожа на бабушку. Артистку выдавал только ее голос.

На следующих кадрах Королева увидела позади себя других отдыхающих и отметила, что все промокли, а затем решила убежать – спрятаться то ли от дождя, то ли от тех самых туристов.

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