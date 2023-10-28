«Убейте меня»: вдова Алексея Янина боролась за жизнь мужа больше восьми лет

В начале сентября в Сети активно обсуждали новость о смерти актера Алексея Янина. Долгое время он не мог встать с постели после тяжелого инсульта, а 2 сентября с его супругой связались сотрудники НИИ Склифосовского и сообщили о кончине пациента. Спустя сутки выяснилось, что женщину обманули мошенники.

Однако болезнь актера оказалась сильнее. 20 сентября он все же ушел из жизни. Подробнее о тяжелом недуге журналистам mk.ru рассказала вдова Янина Дарья.

«Говорят, что у него была аневризма. К сожалению, у мужа было слабое место – это его сосуды. Были предпосылки для этого несчастья, скажем так», – прокомментировала она.

Женщина пояснила, что у ее супруга было сотрясение мозга и, возможно, микроинсульт.

«Затем, когда я была беременная, у него тоже был непонятный приступ. Я тогда отвезла его в больницу, неделю там Лешу держали. Но он просто не хотел лечиться. Говорил: таблеточки попью и пройдет. Все мужчины такие!» – отметила Дарья.

По словам вдовы, Алексея Янина повезли в Склиф из-за эпилептического статуса, который зачастую вызывают инсульты, затем сразу следуют инфаркты и проблемы с сосудистой системой.

20 дней актер пролежал в реанимации, однако, как утверждает его супруга, в сознание он не приходил. И вот 20 сентября этого года болезнь окончательно сразила Янина.

«Восемь с половиной лет все это длилось… Да, было тяжело, но я надеялась, что муж выживет, встанет на ноги и будет прежним. У меня выбивало почву под ногами, я не понимала, как жить», – поделилась вдова.

В конце Дарья добавила, что, когда Алексей приходил в себя и видел своих друзей, то всегда говорил: «Убейте меня, убейте…». Женщина подчеркивает, что у актера было полное непринятие всего, что с ним произошло.

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