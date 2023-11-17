У нее непростой период с мужем: Алла Пугачева переедет поближе к подруге

Певица Алла Пугачева переедет, но не в Америку. Об этом рассказала ясновидящая Галина Янко.

По ее словам, у Примадонны сейчас непростой период общения с мужем: «неприятные разговоры и ссоры», говорит ясновидящая.

Янко назвала Кипр временным пристанищем певицы. Пугачевой надоели «скитания и мытарства», дети тоже недовольны – они хотят жить в Москве с матерью.

Исполнительница не будет постоянно жить в России, уверена ясновидящая.

«Пугачева немного побудет на Кипре, затем переедет поближе к подруге Лайме Вайкуле в Латвию. Она там хочет обосноваться», - рассказала Янко. Слова приводит сайт mk.ru.

Также Янко сообщила, что артистка «долгожитель» - ей отмерено больше 80 лет.

Ранее режиссер Никита Михалков заговорил о здоровье Пугачевой.