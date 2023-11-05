«У меня сорвало крышу!»: Павел Прилучный закрутил роман с еще одной известной актрисой

Павел Прилучный похитил множество женских сердец. Среди его возлюбленных были такие известные актрисы, как Агата Муцениеце и Мирослава Карпович. Теперь же актер женат на Зепюр Брутян.

Однако, как оказалось, в списке побед Прилучного есть еще одно известное имя. Так, много лет назад Павел закрутил роман с голливудской звездой Никки Рид, которая прославилась благодаря участию в саге «Сумерки».

Знаменитости встретились в столице России. Тогда девушка посетила премьеру ленты «Тринадцать», где сыграла главную роль и была одним из авторов сценария. Также Рид побывала в Школе-студии МХАТ, где получал образование сам Павел Прилучный. В театральном институте пара и познакомилась.

«Это были прекрасные дни! У меня сорвало крышу, я забыл про все на свете: для меня существовала только она!» – рассказал Прилучный на шоу Павла Воли.

Актер даже был готов улететь с американкой за границу. Чтобы накопить денег на поездку, он мыл окна и работал курьером. Из-за этого Прилучный забросил учебу и закончил ее уже в ГИТИСе.

Сначала звезды встречались на расстоянии. Рид предлагала Павлу пожениться в Лас-Вегасе, но получила отказ. В скором времени отношения стали неудобны для обоих.

«Она играла моими чувствами! Из того романа я вынес главное: отношения на расстоянии – это блажь, и еще – никогда нельзя надеяться на другого человека, сходить с рельсов», – заключил он.

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