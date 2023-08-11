«У меня слезы потекли»: комик расплакался из-за Гарика Харламова

Комик Игорь Джабраилов рассказал о слезах из-за приглашения на шоу юмориста Гарика Харламова. По его словам, это так растрогало, ведь он с юности наблюдал за резидентом Comedy Club.

«И в этот момент у меня слезы потекли, потому что я дошел…», - поделился Джабраилов, который является продюсером шоу «Женский Stand Up».

Юморист много лет наблюдал, как другие комики становились популярными. Потом он и сам захотел известности.

Вспоминая тот путь, Джабраилов говорит, что приехал в Москву и снимал комнату, «20 раз потерял веру в себя», возвращался в Шадринск через свою гордость, переживал, когда его «кидали».

Джабраилов начал карьеру с КВН. В 2015 году он попал в шоу «Comedy Баттл» и дошел до финала. Комик выиграл полмиллиона рублей. Потом были другие удачные проекты и сотрудничество в том числе с комиком Андреем Бебуришвили.