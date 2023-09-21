«У меня материнство»: балерина Волочкова заговорила о беременности

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова заговорила о пополнении в семье. Недавно балерина проводила в школу старшую дочь своей сотрудницы и спровоцировала слухи о том, что сама мечтает о ребенке. У звезды есть взрослая дочь, которая живет с отцом и его новой семьей. Возможно, блондинка хочет еще одного ребенка.

Поклонники поинтересовались у Анастасии, почему День знаний она провела не со своей наследницей, а с чужим ребенком. Но Волочкова проигнорировала вопросы. А вот с журналистами пообщалась. Они спросили у балерины, не хочет ли она снова забеременеть.

«Нет. Ответьте мне на вопрос: «Зачем мне это надо?». У меня материнство и шефство над всеми детьми России, которые меня любят», – заявила артистка в беседе с корреспондентами News.ru.

Волочкова отметила, что уже насладилась материнством с первой дочерью и напомнила об Ариадне. Девушке исполняется 18 лет. По мнению Анастасии, у детей должны быть молодые родители.

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