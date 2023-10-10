«У меня инфаркт»: врачи отказывались оперировать Агутина, пока тот не принес деньги

88-летний Николай Агутин поделился подробностями своей госпитализации. В свежем выпуске шоу «Звезды сошлись» он рассказал, что врачи не хотели проводить операцию, пока не получили оплату за свои услуги.

По словам Агутина-старшего, в один из дней он почувствовал неприятное жжение в области груди. Через несколько часов ему стало хуже, и родственники вызвали медиков. Артиста отвезли в больницу, где выяснилось, что ему необходимо срочное шунтирование. Сам Агутин посчитал, что у него инфаркт.

Врачи потребовали 45 тысяч рублей в качестве оплаты своих услуг. Однако у Николая Петровича денег не оказалось. Мужчина был вынужден связываться с сыном, чтобы тот срочно прилетел и внес депозит.

«Я ему говорю: «У меня инфаркт, должны положить меня в операционную, но сначала надо заплатить». Он ко мне прилетел в больницу», – вспомнил Николай Агутин.

В свою очередь, хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже через три дня Николай Петрович сбежал из больницы, заявив, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.

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