У госпитализированного Игоря Николаева начались проблемы с печенью

Певец Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Но не только оно беспокоит исполнителя.

Выяснилось, что у Николаева дает сбой печень. Об этом рассказала парапсихолог Джулия Лу. Она говорит, что существует риск летального исхода – в течение 10 месяцев певцу стоит особенно внимательно следить за здоровьем.

«Опасность летального исхода в эти десять месяцев, конечно же, тоже есть. Если Игорь Николаев не обратит внимание на свой образ жизни, то ничем хорошим это не закончится», - сообщила специалист. Слова парапсихолога приводит Экспресс газета.

Жена Николаева Юлия Проскурякова не комментировала состояние мужа. Зимой тоже сообщалось о госпитализации артиста – его супруга просила журналистов не беспокоить расспросами. Сейчас самочувствие Николаева вызывает беспокойство: утверждается, что он в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об инфаркте у ведущей Азы Лихитченко. На госпитализации настоял семейный терапевт, который увидел изменения в трех показателях здоровья.