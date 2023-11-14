«У Филиппа больше, конечно»: Митя Фомин рассказал о размерах Киркорова

Певец Митя Фомин высказался о размерах коллеги Филиппа Киркорова. Звезда порассуждал об одежде и заявил, что у поп-короля гардероб намного больше, чем у него. Об этом пишет «Утро.ру».

Журналисты восхитились стилем Фомина и поинтересовались, где он хранит свои наряды. Митя признался, что последовал примеру Киркорова и снял в качестве гардеробной отдельную квартиру!

«У Филиппа Киркорова или Элтона Джона одежды, обуви и сумок больше, конечно. Хотя я половину из этих вещей все равно не ношу, часть вышла из моды, еще из части вырос я сам», – поделился артист.

Исполнитель отметил, что в ближайшее время его ждет переезд, поэтому он планирует избавиться от части вещей. Он сказал, что дарит наряды друзьям или отдает в комиссионные магазины.

«Но думаю устроить какой-нибудь благотворительный аукцион накануне моего концерта, который состоится 27 января 2024 года», – порассуждал артист.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров нагло нарушил строгое правило в Китае.