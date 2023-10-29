У детей Пугачевой стресс: как частые переезды скажутся на учебе звездных наследников

Из-за сложной политической ситуации в Израиле Алле Пугачевой пришлось переехать вместе с мужем и детьми на Кипр, где у семьи есть своя недвижимость на берегу моря. Роскошные апартаменты Примадонны и ее супруга оцениваются почти в миллиард рублей.

На новом месте паре придется снова искать школу для наследников. А ведь еще недавно знаменитые двойняшки привыкали к преподаванию на английском и иврите. Теперь детям придется изучать очередной иностранный язык. Кажется, они испытывают огромный стресс.

Заслуженный учитель России Сергей Казарновский в беседе с «Абзацем» отметил, что у Лизы и Гарри могут появиться проблемы с успеваемостью. По словам педагога, адаптация ребенка в учебном заведении – это всегда сложный процесс.

Звездным наследникам необходимо привыкнуть не только к другой манере преподавания, но и к новому микроклимату, ведь все школы разные.

«Также у детей могут возникнуть проблемы с языком. В одних местах образование лучше, в других – хуже. О качестве этого образования говорить сложно. Это процесс с отложенным результатом. Можно будет сказать только через много лет», – заключил учитель.

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