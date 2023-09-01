Тяжелобольную Тарасову в инвалидной коляске заметили в кругу семьи: что случилось

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не пропустила школьную линейку внука и появились на мероприятии вместе с членами семьи. Правда, в инвалидной коляске. Сама председатель членов жюри «Ледникового периода» призналась, что пришлось согласиться на каталку из-за больной ноги.

Татьяна Анатольевна уже не первый год страдает из-за проблем со здоровьем. Довольно часто из-за них она оказывается в стенах медицинского заведения. Однако это не мешает ей не пропускать значимые события в жизни ее семьи. Так, она еще никогда не игнорировала линейки. Раньше она провожала в школу двоих внуков, а теперь только одного.

Как рассказала тренер, сейчас проблемы ее не беспокоят. Она чувствует себя вполне хорошо. А от инвалидной коляски она не может отказаться из-за больной ноги. «Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние», - отметила Тарасова.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала об одиночестве и состоянии здоровья накануне юбилея.