Тяжело переживает уход родственницы из жизни: у Клары Новиковой умер близкий человек

Артистка эстрады Клара Новикова практически не распространяется о личной жизни, однако о случившейся недавно трагедии она не стала молчать. Оказалось, что у знаменитости умерла сваха, пишет mk.ru.

У юмористки есть одна единственная дочь — Мария. Девушка уже долгие годы замужем. А не так давно у супруга умерла мать, которая приходится Новиковой свахой. По словам Клары, случившееся стало ударом для всех, в том числе и для нее.

«Она – моя ровесница, – сообщила Клара Борисовна. – Тяжело нам всем: и мне, и зятю моему», — рассказала артистка эстрады.

Ранее Новикова рассказала журналистам, почему пропала из публичного пространства. По словам юмористки, никакого исчезновения не было, просто она перестала появляться там, где ее привыкли видеть.