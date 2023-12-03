«Тяжелая роль...»: первый поцелуй 14-летней дочки Юлии Пересильд случился на съемках

Дочь Юлии Пересильд Анна получила роль в полюбившемся зрителям сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14-летняя девушка призналась, что впервые в жизни поцеловалась именно на съемках. Со звездной наследницей беседовали журналисты StarHit.

«Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», – поделилась юная актриса.

При этом отец Анны к участию дочери в проекте относился скептически. Мужчину смущало количество откровенных и жестоких сцен в сериале.

«Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», – пояснила дочка Юлии Пересильд.

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