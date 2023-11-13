Тяжелая болезнь заставила Леонтьева бросить сцену: что происходит с артистом

Концертный директор Александр Бениш рассказал, куда пропал певец Валерий Леонтьев. По словам мужчины, артисту пришлось взять паузу из-за тяжелой болезни – воспаления легких. Об этом сообщает mk.ru.

Директор в беседе с журналистами рассказал, что у звезды есть дом в Штатах, который он приобрел еще 30 лет назад. Он живет там со своей женой Людмилой Исакович. Она сопровождала мужа во время гастролей по России, а зимой они проводили время в Майами.

«Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — пояснил Александр.

Несмотря на то, что Леонтьев взял паузу в три года, по словам Бениша, он не особо переживает по этому поводу. Певец знает, что публика его примет. При этом звезда часто бывает в Москве. По мнению концертного директора, если бы артист решился на выступление, то с легкостью продал бы все билеты даже после такого длительного перерыва.

«Гастрольного тура не было уже больше трех лет, он еще с началом ковида прервал гастроли, потому что было к тому же много вынужденных отмен из-за вводимых карантинов, а это – большие финансовые потери», — поделился мужчина.

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