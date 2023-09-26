«Твари»: Елена Ваенга учинила скандал в гостях у Ларисы Долиной

Певица Елена Ваенга зашла в гости на страницу артистки Ларисы Долиной и учинила там скандал. Она прокомментировала пост исполнительницы о том, что ее дочь родила ребенка от отчима – некогда мужа Долиной Ильи Спицына.

Ваенгу возмутили слухи о связи дочери с отчимом. Долина корректно отреагировала на публикацию в СМИ, опровергнув эту информацию.

Ваенга, в свою очередь, не стеснялась в словах и оставила под постом певицы гневный комментарий.

«В этой газете работают… твари. Все. Начиная с «головы», - написала исполнительница. На слова певицы обратила внимание «Экспресс газета».

Ранее стала известна настоящая фамилия Долиной.