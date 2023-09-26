НАШ ШОУБИЗ
20:00, 26 сентября 2023
1 мин.

«Твари»: Елена Ваенга учинила скандал в гостях у Ларисы Долиной

«Твари»: Елена Ваенга учинила скандал в гостях у Ларисы Долиной

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Елена Ваенга зашла в гости на страницу артистки Ларисы Долиной и учинила там скандал. Она прокомментировала пост исполнительницы о том, что ее дочь родила ребенка от отчима – некогда мужа Долиной Ильи Спицына.

Ваенгу возмутили слухи о связи дочери с отчимом. Долина корректно отреагировала на публикацию в СМИ, опровергнув эту информацию.

Ваенга, в свою очередь, не стеснялась в словах и оставила под постом певицы гневный комментарий.

«В этой газете работают… твари. Все. Начиная с «головы», - написала исполнительница. На слова певицы обратила внимание «Экспресс газета».

Ранее стала известна настоящая фамилия Долиной.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#певица
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.