Тупиковый путь: стало известно о скором крахе бизнеса Леонида Агутина

Стало известно о скором крахе бизнеса Леонида Агутина, об этом сообщает Абзац.

Накануне Леонид Агутин заявил, что собирается вложить деньги в собственный ресторан. Заведение, которое откроется в Москве, будет называться «На сиреневой Луне». Однако, по словам маркетолога Николаса Коро, чтобы заниматься таким бизнесом, нужен определенный опыт, которого нет у музыканта.

«Человек, который талантлив в музыке, не оставляет себе времени на развитие экономических знаний. Чаще всего "бизнесмен" и "творец" – антонимы», – объяснил он.

По словам Коро, скорее всего ресторанный бизнес Агутина долго не продержится.

«Мы уже наблюдали подобные примеры – артисты обращались к бизнесу с середины 90-х годов. Как правило, это был провал. Вкладываться в рестораны – тупиковый путь. Этот бизнес сложный и прибыли не принесет», – резюмировал маркетолог.

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