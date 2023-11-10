НАШ ШОУБИЗ
15:00, 10 ноября 2023
1 мин.

«Тумбочка»: Лариса Рубальская выставила не в лучшем свете Анну Семенович

«Тумбочка»: Лариса Рубальская выставила не в лучшем свете Анну Семенович

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лариса Рубальская подставила Анну Семенович, выложив совместные кадры в Сеть, об этом пишет Экспресс газета.

На одной из кинопремьер поэтесса Лариса Рубальская встретилась с Анной Семенович и Анастасией Гребенкиной. Рубальская выложила видеоотчет с мероприятия, на кадрах которого она запечатлена в обнимку со знаменитостями.

«Вот каких красавиц я встретила на премьере фильма Светланы Дружининой», — подписала публикацию она.

Впрочем, не все подписчики поэтессы разделили ее восторг по поводу красоты Семенович. Многие отметили, что певица выбрала неподходящую одежду для светского мероприятия.

«Вот эта тумбочка — красавица?», «Красавицы, особенно доярка», — с издевкой отметили комментаторы.

«Тумбочка»: Лариса Рубальская выставила не в лучшем свете Анну Семенович

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович напугала всех своим последним видео.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#новости шоу-бизнеса
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.