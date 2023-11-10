«Тумбочка»: Лариса Рубальская выставила не в лучшем свете Анну Семенович
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Лариса Рубальская подставила Анну Семенович, выложив совместные кадры в Сеть, об этом пишет Экспресс газета.
На одной из кинопремьер поэтесса Лариса Рубальская встретилась с Анной Семенович и Анастасией Гребенкиной. Рубальская выложила видеоотчет с мероприятия, на кадрах которого она запечатлена в обнимку со знаменитостями.
«Вот каких красавиц я встретила на премьере фильма Светланы Дружининой», — подписала публикацию она.
Впрочем, не все подписчики поэтессы разделили ее восторг по поводу красоты Семенович. Многие отметили, что певица выбрала неподходящую одежду для светского мероприятия.
«Вот эта тумбочка — красавица?», «Красавицы, особенно доярка», — с издевкой отметили комментаторы.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович напугала всех своим последним видео.