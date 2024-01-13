Три белых платья и Пугачева в гостях: как роскошная свадьба Кудрявцевой закончилась разводом

Телеведущая Лера Кудрявцева объявила о завершении своего десятилетнего брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Их роман начался весьма стремительно, а свадьба собрала всю звездную элиту Москвы.

Новость о разводе Леры и Игоря, которую телеведущая обнародовала 12 января, сразу стала одной из самых обсуждаемых в Сети. Кудрявцева решила поделиться этой информацией в своем блоге, выразив недовольство вредом алкоголя. Она не стала углубляться в подробности, заявив лишь: «Алкоголь — зло. Точка. Комментариев не даю. СМИ — не беспокоить, спасибо. Личное в публичное вынесла намеренно».

Их знакомство в 2012 году в одном из ресторанов столицы было началом красочного романа. Разница в 16 лет не смущала Леру, и 8 июня 2013 года прошла свадьба, на которой собралась звездная элита Москвы, о ней пишет Woman.ru.

Роспись состоялась в Кутузовском ЗАГСе, после чего молодожены отправились на банкет в ресторан «Сафиса», где ранее отмечали свои торжества Николай Басков, Филипп Киркоров, Алсу и Павел Буре. Вечеринку украсили гортензиями разных оттенков, а белые орхидеи декорировали стол молодоженов. Среди гостей были звезды шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева со своим супругом-юмористом.

Пара прибыла на свадьбу на роскошном Роллс-Ройсе с номером 999. Среди гостей были мама невесты, отец жениха и несколько друзей. Игорь Гуляев создал для Леры три уникальных свадебных платья, использовав для них ткани из Италии и ручную вышивку бисером.

На свадьбе выступали звезды российской эстрады, такие как Григорий Лепс, Любовь Успенская, Алексей Чумаков, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Доминик Джокер, Николай Басков и Игорь Верник.

В браке с Игорем у Леры родилась дочь Мария в 2018 году. Они старались проводить вместе много времени, несмотря на загруженные графики работы. Впрочем, семейные взаимоотношения оказались не без трудностей, и теперь Лера решила завершить свой брак.

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