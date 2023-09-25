«Три месяца по больницам»: стало известно, куда пропал Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков зимой прошлого года серьезно испугал фанатов. Он находился в больнице в критическом состоянии, однако все-таки смог поправиться и даже вернуться на сцену. Правда, на этом проблемы со здоровьем кинематографиста не закончились, и время от времени он страдает из-за болей в сердце.

В последние месяцы о постановщике не было практически никакой информации, и поклонники вновь начали волноваться. Оказалось, что в конце лета Никита Сергеевич покинул Москву. Его заметили в Нижнем Новгороде. Причем передвигался он без трости, к которой уже все так привыкли еще с 2019 года. Напомним, что передвигаться режиссеру стало тяжело после двух операций на ногах.

Режиссер Александр Адабашьян, впрочем, считает, что особо переживать за Михалкова не стоит. То, что периодически возникают какие-то проблемы со здоровьем, - это вполне нормально для человека его возраста.

«Возрастные изменения, я сам через это прошел совсем недавно — три месяца по больницам. Знаю, что он собирался этим заниматься, какими-то проблемами с сердцем, мы с ним даже на эту тему побеседовали», - рассказал друг Никиты Михалкова.

К слову, несмотря на то, что чувствует себя сейчас режиссер не так хорошо, как еще несколько лет назад, списывать себя со счетов он не спешит. Сам он заявлял, что переживет всех своих оппонентов. Именно поэтому он продолжает работать и вести авторское шоу «Бесогон ТВ».

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Источник: News.ru