Требует невозможного: муж Булановой озвучил условие, при котором он согласен быть с певицей

Телеведущая Лера Кудрявцева извинилась перед Татьяной Булановой за кражу песни. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

На съемках передачи Кудрявцева публично извинилась перед Булановой. Лера призналась, что в прошлом выдавала песню Татьяны «Как жаль» за свою. По словам знаменитости, композиция «уж больно нравилась» ей. Вот почему она решила перед подругами похвастаться вокальными «достижениями».

«Я всем врала, что это я пою. Тебя еще никто не знал. Ужасно, прости меня. У меня была какая-то несчастная любовь. Рыдала постоянно», — сообщила Кудрявцева.

К слову, артистка приняла извинения Леры и поделилась с ней откровением. В эфире передачи Буланова рассказала о браке с Валерием Рудневым. Певица отметила, что супруг был бы рад, если она снизит рабочую нагрузку и будет «сидеть дома». Однако Татьяна отметила, что никогда не согласится на такое.

«Я тогда умру. Я как акула, мне нужно все время быть в движении», — резюмировала знаменитость.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о наличии у нее двойника-стриптизерши.