Траур окончен: Пахмутова вернулась к работе спустя 40 дней после смерти Добронравова

Композитор Александра Пахмутова спустя 40 дней после смерти мужа Николая Добронравова решила вновь вернуться к работе. Все это время после похорон музыкант предпочитала отдаваться своему горю и находиться дома в кругу близких, но теперь она готова снять траур и заняться масштабными проектами.

Как стало известно, вдова поэта возглавила новый культурный проект в Волгограде под названием «В песне – жизнь моя». Подробности пока не разглашаются, так как все находится на стадии подготовки. Отметим, что для композитора эта работа несет особое значение, так как город, в котором все будет реализовано, - ее малая родина.

К слову, Александре Николаевне уже 93 года, но при этом она продолжает творить. Даже недавнее масштабное несчастье не смогло ее сломить. 16 сентября Пахмутова потеряла супруга, с которым прожила в браке большую часть жизни. На похоронах она много плакала и будто не верила, что мужа больше нет в живых.

Ранее стало известно, что Александра Пахмутова собралась поехать в санаторий, в котором раньше отдыхала с Николаем Добронравовым.

Источник: Telegram-канал «Сталингумрак».