Трагедия и жизнь в деревне: чем занимаются тайные дети Алферовой и Бероева

Одна из крепких пар отечественного шоу-бизнеса Ксения Алферова и Егор Бероев часто говорят о творчестве, но редко рассказывают о личной жизни. Журналисты выяснили, как выглядят и чем занимаются тайные дети звезд. Об этом пишет Леди Mail.ru.

Артисты стараются не привлекать лишнее внимание прессы, поэтому даже свадьбу отпраздновали тихо. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия Бероева. Отмечается, что девочка появилась на свет в Италии. СМИ писали, что родители скрывают ребенка из-за «особенностей развития». Тем более, что они основали фонд, целью которого является помощь детям с отклонениями. Через некоторое время выяснилось, что информация о проблемах со здоровьем у девочки была неверной.

Алферова иногда показывает поклонникам дочь, которой исполнилось 16 лет. Фанаты твердят, что длинноволосая красавица очень похожа на отца. Актриса при этом редко рассказывает о семье, но иногда не может сдержаться.

«День, когда я стала сильной и цельной, и большой и поняла, что все могу, когда внутри живет любовь! Что готова и буду стараться нести в этот мир только хорошее, чтобы он стал, хоть чуточку лучше, и моя дочь в этом мире была счастлива», – делилась Ксения.

Позже появилась информация, что у супругов есть приемный сын. Он имеет особенности развития. После смерти родной матери парня отправили бы в специальный приют, но артисты решили оформить опеку. Это произошло в 2018 году.

СМИ пишут, что Влад увлекается творчеством, участвует в съемках и в благотворительных мероприятиях. Несмотря на то, что приемные родители купили ему квартиру, он живет в деревне, так как любит свежий воздух.

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