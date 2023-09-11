Только новые чайники: в Сети появился необычный райдер Лободы

Все звезды имеют райдеры, в которых зачастую прописаны необычные требования. Не стала исключением и певица Светлана Лобода. Об этом сообщает издание StarHit, ссылаясь на данные за 2018 год.

Как выяснилось, несколько лет назад артистка отказывалась работать в душном помещении. Вот почему от организаторов мероприятия она требовала, чтобы в гримерной комнате и на сцене было 18 градусов. Еще одним пожеланием Лободы стало наличие новых чайников. По воспоминаниям инсайдера, однажды Светлана едва не сорвала концерт из-за несоблюдения этого пункта.

«Лободе показалось, что чайник был несвежий. Пришлось показывать ее директору чек, что техника куплена вчера», — высказался организатор мероприятия.

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