«Теряю себя»: Подольская сделала неожиданное признание после новостей о разводе с Пресняковым

В последнее время Наталья Подольская никак не может взять себя в руки. Певицу все раздражает и расстраивает, а настроиться на позитив у нее не получается. О непростом периоде Наталья рассказала подписчикам в соцсетях.

«В такие дни, когда тобой завладевают обстоятельства и раздражение бежит впереди тебя, я теряю себя. Теряю свое равновесие. И злюсь, что позволяю этим самым обстоятельствам себя победить. Потому что раздражение порождает лишь раздражение в ответ», – пожаловалась Подольская в микроблоге.

Исполнительница обратилась к фанатам с просьбой посоветовать ей эффективные способы борьбы с таким состоянием. В свою очередь, поклонники предложили Наталье Подольской «сжигать» негативные эмоции с помощью занятий спортом. Кроме того, певице посоветовали почаще выходить на свежий воздух и обязательно посетить кабинет врача, чтобы проверить наличие в организме каких-либо дефицитов.

При этом Подольская решила не пояснять, какие именно «обстоятельства» ею завладевают. Пользователи Сети предположили, что это связано с недавними слухами о разводе артистки с Владимиром Пресняковым. Сама Наталья уже не раз опровергала информацию о крахе своего брака.

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