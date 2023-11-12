Терехова возмутила зрителей своим поведением: после этого фанаты отказались смотреть фильм с ее участием

Маргарита Терехова стала одной из самых популярных советских актрис. Ее главной ролью считается Миледи из ленты «Д’Артаньян и три мушкетера».

Только вот, как оказалось, этот персонаж вызвал неоднозначную реакцию со стороны публики. Некоторые зрители, ранее обожествлявшие актрису, были разочарованы игрой Тереховой. Об этом сообщает Киноафиша.

Пока одни поклонники утверждают, что Маргарита Борисовна затмила самого Михаила Боярского, другие упрекают артистку за излишнюю наигранность. Они отмечают нехарактерные и слишком яркие жесты Тереховой, ее неуместную мимику и гипертрофированную для этого жанра игру.

Именно по этой причине кто-то из зрителей даже отказался досматривать кинокартину до конца.

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