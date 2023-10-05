Терапевт рассказал, что Костомаров не сможет выполнять некоторые движения с новыми протезами, об этом сообщает News.ru.

На днях фигурист выложил в блоге видео, на котором он с помощью нового протеза пишет ручкой на бумаге. Врач-реабилитолог и терапевт Михаил Сорокин заявил, что к Костомарову не вернется весь утраченный функционал. По словам специалиста, спортсмен сможет с протезом самые простые движения.

«Это неплохая инновационная технология. Она позволяет вернуть лишь часть функционала, в данном случае — писать, хватать ключ или поворачивать его в замке двери, например», — объяснил врач.

Сорокин рассказал, что многое зависит от качества протеза — имеет ли он защиту от влаги или пыли. Врач не исключил, что в дальнейшем Костомарову поставят протез, при котором будет поддерживаться еще и сила сокращения.

Ранее мы писали о том, что врачи до сих пор пытаются спасти левую руку фигуриста Романа Костомарова от некроза.