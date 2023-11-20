Телеведущая Малиновская призналась, что страдает психическим заболеванием

Телеведущая и модель Маша Малиновская поделилась своим опытом похудения. Она призналась, что иногда использует запрещенные приемы, из-за которых у нее развилась булимия. Малиновская пробовала интервальное голодание, но не есть 16 часов ей очень тяжело. Она призналась, что накануне перестала есть в три часа дня, но ночью сорвалась и взяла в холодильнике печенье с молоком.

«Если ты что-то съешь, то начинаешь ругать себя, корить себя, винить себя, в таких случаях я шла в туалет — и два пальца в рот. Например, ради кусочка торта я пойду в туалет. Но такое, конечно, не каждый день. Такое может произойти на Новый год, когда много селедки, крабового салата», — рассказала Малиновская в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Она рассказала, что после родов поправилась на 20 кг, поэтому решила установить внутрижелудочный баллон. В баллоне есть физраствор, который растворяется в желудке. Предполагается, что с ним аппетит становится ниже. Но, по словам Малиновской, он абсолютно не сработал. Над ней все смеялись, потому что баллон был виден, когда звезда появлялась на пляже в купальнике.

Ранее Алена Шишкова впервые рассказала, что страдала от булимии и анорексии.