Татьяна Веденеева впервые рассказала о своей неизлечимой болезни: врачи не помогут

Легендарная ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева призналась, что живет с неизлечимой болезнью. Оказалось, что у 70-летней знаменитости брадикардия – нарушение ритма сердца. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Артистка рассказала, что у нее нестандартный организм. В этом она очень похожа на своего отца.

«У меня в организме все, кроме эмоций, замедлено – пониженная температура тела, пониженное давление, замедленное сердцебиение. Наверное, поэтому пока у кого-то организма стареет на два года, у меня – только на один», – поделилась звезда.

Телеведущая долгое время даже не догадывалась об этом, но однажды услышала диагноз от врачей. Они рассказали, что у нее нарушение ритма сердца.

«У меня сердце бьется примерно 43 раза в минуту, в лучшем случаем, 55», – пояснила Татьяна.

Веденеева рассказала, что многие врачи считают, что это неизлечимая болезнь. Иногда специалисты интересуются, не была ли она в прошлом профессиональной спортсменкой. По словам знаменитости, у профессиональных спортсменов вырабатывается более редкое сердцебиение, что позволяет им быть более выносливыми.

«Как-то я с ней живу, и она мне никак не мешает», – подчеркнула теледива.

Медики говорят, что это нормальное явление, если нет других симптомов, которые могут беспокоить человека.

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