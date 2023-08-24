Первая звонить не станет: Татьяна Тарасова больше не разговаривает с Костомаровым

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что уже больше полугода не общается с Романом Костомаровым. О причине такого решения она рассказала журналистам.

Недавно спортсмен впервые после тяжелой болезни вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Зрители отреагировали на внезапное появление Романа в кроссовках бурными овациями и слезами радости.

Тарасова отметила, что видела кадры подвига Костомарова. Она тоже не смогла сдержать слез, глядя на то, как Роман идет по льду на протезах. Татьяна Анатольевна восхитилась мужеством и силой характера фигуриста, только вот сказать добрые слова спортсмену лично не может.

Тренер призналась, что не хочет звонить Костомарову, которому сейчас явно не до разговоров по телефону. Она боится навязываться и ждет, когда Роман сам сможет позвонить ей.

«Там и без меня много звонков наверняка. Я наблюдаю за его успехами. Надеюсь, что увидим его на льду на коньках», – добавила Тарасова.

Ранее мы писали, что Анна Семенович объявила о свадьбе.