Татьяна Овсиенко призналась, почему приемный сын ее бросил

Татьяна Овсиенко с Владимиром Дубовицким заключила брак в 1993 году и начала задумываться о детях. Однако врачи обнаружили у нее проблемы со здоровьем и намекнули о другом пути решения. Так певица и сделала, взяв ребенка из детдома.

Однажды знаменитость была выступала на благотворительном концерте в детском доме. После выступления она задержалась, чтобы пообщаться с детьми, и заметила одинокого двухлетнего мальчика по имени Игорь. Директор учреждения рассказала Татьяне, что у ребенка врожденный порок сердца.

Овсиенко помогла оплатить сложную операцию, а после взяла его к себе домой на реабилитацию. Певица сильно привязалась к малышу, после чего оформила документы на опеку, не сказав мужу.

Однако супругу это не понравилось, и в 2003 году звездная семья развелась. Но это был не первый удар со стороны близкого человека: когда Игорь стал подростком, он заявил о желании жить с отцом в США.

Спустя время звонки Татьяне от сына стали поступать реже, а обстановка накалялась. Оказалось, что отец рассказал Игорю, что он приемный ребенок. Только спустя года юноша смог простить мать за обман.

Татьяна Овсиенко призналась, что несмотря на усыновление, все ещё мечтает о рождении ребенка, пишет Woman.ru.

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