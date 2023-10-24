Татьяна Овсиенко дождалась мужа из тюрьмы и хочет родить ребенка

Певица Татьяна Овсиенко 22 октября отпраздновала 57-летие. У артистки до сих пор нет собственных детей: много лет назад она пошла на усыновление. Будучи замужем, она взяла двухлетнего мальчика. Семья оказалась не готова к такому испытанию и распалась. Овсиенко растила сына одна, но в подростковом возрасте ребенок узнал, что был усыновлен, и сначала расстроился, но потом понял, какая у него мама.

Овсиенко обожает уже взрослого сына – он обзавелся собственной семьей, живет в США, у него есть сын. Приемная мать и хотела бы понянчиться с внуком, но редко видится с родными. Певица мечтает завести своего ребенка.

С личной жизнью у артистки все в порядке: она живет с бизнесменом Александром Меркуловым. Их отношения проверены временем: был момент, когда Овсиенко ждала его из тюрьмы.

Овсиенко признавалась, что муж предложил обратиться к услугам суррогатного материнства.

«С Сашей об общих детях думаем… Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих», - говорила певица, но пока не реализовала мечту. Ее слова приводит Woman.ru.

Ранее Овсиенко призналась, почему приемный сын ее бросил.