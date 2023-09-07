Татьяна Доронина оскорбила звезду МХАТа: в выражениях актриса не стеснялась

Татьяна Доронина – одна из самых известных советских актрис. К тому же долгое время звезда театра и кино была руководителем МХАТа имени М. Горького.

Однако в 2018 году Татьяна Доронина оставила активную работу в театре и заняла номинальную позицию его президента. Теперь актриса ведет закрытый образ жизни и даже может позволить себе резкие высказывания о коллегах.

К примеру, бывшей ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой прилетело от Дорониной после того, как та узнала, что девушка будет играть на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин». Такое решение шокировало знаменитую актрису, и она не удержалась от нецензурной лексики. Об этом сообщает Киноафиша.

Как передает Лидия Матасова, подруга Дорониной, бывшая глава театра назвала Бузову девушкой с низкой социальной ответственностью, используя одно непечатное выражение.

Ранее мы писали, что звездой «Ленкома» стала ненавистная всеми артистка.