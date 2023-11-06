НАШ ШОУБИЗ
11:00, 06 ноября 2023
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Татьяна Буланова рассказала о наличии у нее двойника-стриптизерши

Татьяна Буланова рассказала о наличии у нее двойника-стриптизерши

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что случайно встретила своего двойника в стриптиз-баре.

Невероятна встреча произошла, когда Татьяна вместе с друзьями пришла в развлекательное заведение и увидела выступление на пилоне одной из танцовщиц. Девушка была удивительно похожа на Буланову. При этом сходство с певицей отметили все присутствующие.

«Она могла бы петь вместо меня», - сказала Буланова в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

При этом артистка так и не узнала, обладает ли стриптизерша вокальными данными, так как не было возможности пообщаться.

Ранее 54-летняя Татьяна Буланова призналась, что считает брак ненастоящим, если не было венчания. Еще ни разу за свою жизнь артистка не решалась на это таинство, но с третьим мужем Валерием Рудневым может пойти на этот шаг.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#певица
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