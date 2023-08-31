Татьяна Буланова начала петь в подаренном мужем ресторане для привлечения гостей

Татьяна Буланова вот уже почти полгода не только певица, но и бизнесвумен. На свадьбу молодой супруг артистки подарил ей дорогостоящий подарок – ресторан в Санкт-Петербурге за 50 миллионов рублей. Теперь же часть своего времени исполнительница посвящает заведению и делает все, чтобы оно процветало.

По признанию вокалистки, в большей степени управлением занимается все-таки ее супруг Валерий Руднев. Он уже довольно давно в бизнесе, понимает, как и что устроено, именно поэтому Татьяна ему полностью доверяет. Сама же она отвечает за атмосферу. Так, для привлечения гостей она начала выступать в ресторане, фотографироваться с людьми и отмечать с ними дни рождения.

Встретить Буланову на рабочем месте можно практически всегда. Дело в том, что ей нравится то, чем она занимается. К тому же, по мнению певицы, именно ее присутствие в заведении – 50 процентов его успеха.

«Гости идут в такой ресторан не просто так, они надеются встретить там артистка, чьим именем названо заведение. А его там нет. Так интерес теряется. Так что я еще и маркетинговый ход, я очень часто в своем ресторане. Можно сфотографироваться, пообщаться», - рассказала Татьяна Буланова.

Ранее 54-летняя Буланова рассказала о браке с молодым мужем.