Такое не прощают: известно, почему экс-супруг Ани Лорак вновь развелся

В последнее время все внимание публики приковано к экс-супругу Ани Лорак. Летом 2023 года Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу с визажисткой по имени Лилия. Однако на сегодняшний день супруги отписались друг от друга в соцсети и удалили совместные снимки. Поговаривают, в паре произошел разлад. На фоне слухов о расставании с женой Мурат покинул Украину: вместе с дочерью от Лорак он отправился в Турцию. Бизнесмен не комментирует личную жизнь. Однако пользователи Сети убеждены, что причина его расставания с Лилией является очевидной.

Фолловеры вспомнили, что Мурат развелся с Лорак из-за его измен. Публика убеждена, что предприниматель совершил прежнюю ошибку. «Если он изменял такой красивой женщине, как Лорак, то обычной визажистке тем более будет изменять», — цитирует «7Дней.ru» подписчиков.

Напомним, что после расставания с Муратом Ани долгое время была одна. Однако в феврале 2023 года стало известно о переменах в личной жизни певицы.

Ранее мы писали о том, что Лорак снялась в объятиях горячего испанца.