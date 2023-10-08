Такие привязывают к машинам молодоженов: Киркоров назвал Боню гремящей консервной банкой

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров высказался о телеведущей Виктории Боне, которая попала в скандальную ситуацию из-за пластической операции. Певец назвал ее консервной банкой, уровень громкости которой зависит от пустоты.

Киркоров поделился своим мнением в подкасте «You Want A Scandal Now?» Исполнителя возмутил тот факт, что блогер часто высказывается о скандалах или конфликтах, к которым отношения не имеет. Боня напоминает певцу консервною банку — такие по традиции привязывают к машинам молодоженов за рубежом.

«Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает. Важно не забывать — громкость банки зависит от ее пустоты», — отметил король отечественной эстрады.

Ранее Боня и Киркоров оказались в центре скандала из-за слов певца в адрес исполнительницы Наргиз. Блогер раскритиковала артиста, а позже показала, как тот угрожал ей в социальных сетях.

В подкасте «You Want A Scandal Now?» певец также высказался о тайном романе, который скрывал от публики. Киркоров познакомился с девушкой, которая изменила его взгляды на жизнь.