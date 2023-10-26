Сына и дочь: молодая вдова Грачевского родит от покойника двойню

Актриса Екатерина Белоцерковская всерьез собирается родить от своего покойного супруга Бориса Грачевского. Причем рассчитывает вдова, как выяснилось, даже не на одного, а на двух детей – мальчика и девочку.

Основатель «Ералаша» скончался в январе 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Уход режиссера крайне тяжело восприняла его молодая жена, которая и спустя время не смогла смириться с тем, что ее возлюбленного больше нет рядом. После смерти Грачевского она осталась одна с маленьким ребенком на руках и вступила в борьбу за наследство.

Екатерина делилась, что без супруга ее жизнь померкла, и она продолжает держаться только ради сына Филиппа. Строить новую семью она не собирается, даже не думает об этом. Но зато у нее много мыслей по поводу того, как подарить мальчику родных брата и сестру.

По признанию Белоцерковской, в Израиле хранится биоматериал ее покойного мужа, который можно использовать для исполнения ее мечты.

«Поскольку я одна воспитываю ребенка, меня замучили расспросами о том, хочу ли я создать новую семью. Нет, не хочу. У меня есть другая возможность сделать Филиппу брата и сестру. Я хочу, чтобы сын рос в большой семье», - призналась Екатерина.

Ранее стало известно, что брата-близнеца умершего от рака Пономаренко экстренно госпитализировали.

Источник: Kp.ru.