Сын звезды «Улиц разбитых фонарей» почти десять лет считал отцом другого мужчину

Актер Евгений Дятлов, прославившийся благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал об отношениях с сыном. Оказалось, что мальчик почти десять лет считал отцом другого артиста, передает Газета.Ru.

Дятлов ушел из семьи, когда ребенку было два года. Сейчас актер общается с сыном, но было время, когда мальчик не считал его отцом. Дарья Юргенс, бывшая супруга звезды «Улиц разбитых фонарей», после расставания вышла замуж за актера Петра Журавлева. Артист растил пасынка как родного. Мальчик настолько привязался к новому члену семьи, что после расставания мамы с новым возлюбленным рыдал и уговаривал отчима остаться.

Дятлов же начал видеться с сыном, когда тому исполнилось 13 лет. Сейчас наследнику актера уже 32 года.

«Так случилось, что сын считал своим папой другого человека. Сейчас мы общаемся. Со временем что-то успокоилось, осозналось, взглянулось по-другому, все участники увидели ситуацию с другого направления», — рассказал Евгений.

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