Сын на пять лет младше мужа: вскрылась правда об отношениях наследников Булановой к ее супругу

Певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях молодого мужа с ее сыновьями, один из которых всего на пять лет младше избранника мамы. По словам артистки, они прекрасно ладят и общаются. Об этом сообщает «Утро.ру».

Напомним, что у 54-летней исполнительницы есть двое наследников от разных мужчин. Старший сын – Александр родился от первого мужа, музыканта Николая Тагрина. Сейчас парню 30 лет. А младшему, рожденному от футболиста Владислава Радимова, 16 лет. Его зовут Никита.

Оказалось, что сыновья звезды хорошо общаются с ее новым мужем Валерием Рудневым.

«Они его очень любят. Ведь Валерий – настоящий мужчина, человек, на которого можно положиться во всем и всегда. Я не знаю, как будет дальше, но пока себя с ним чувствую как за каменной стеной», – призналась Татьяна.

Буланова рассказала, что наследники называют Валерия по имени. Старший обращается к нему на «ты», а младший пока на «вы».

«Сыновья смотрят со стороны, как нежно относится ко мне Валера, и видят, насколько он позитивный и хороший, учатся так же вести себя с женщинами», – поделилась певица.

Артистка рассказала, что сейчас Александр занимается рестораном, который подарил ей супруг на свадьбу. Заведение располагается в центре Санкт-Петербурга. А Никита учится в десятом классе и увлекается биологией, но профессию еще не выбрал.

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