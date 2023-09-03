Сын Градского заявил, что молодая вдова бросила отца перед смертью

Сразу после смерти Александра Градского началась ожесточенная борьба за его наследство. Последнее время в Тверском суде регулярно проходят слушания по иску, поданному старшим сыном музыканта, Даниилом, против 38-летней вдовы певца — Марины Коташенко.

Даниил обвиняет молодую вдову в жажде материальной выгоды и утверждает, что Марина совершенно не заботилась о больном супруге. По словам Градского-младшего, за две недели до смерти исполнителя, она настояла на браке, чтобы после его ухода получить все его деньги.

Также Даниил утверждает, что 72-летний музыкант умирал в одиночестве, и его молодой жене было все равно на его здоровье. Оказалось, что за все три месяца она ночевала у доме лишь раз.

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Даниил добавил, что отец планировал равномерное разделение наследства между новой и старой семьей.

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